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06 мая, 07:45

Транспорт

График движения поездов МЦД-4 изменится с 8 по 11 мая

График движения поездов МЦД-4 изменится с 8 по 11 мая

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С 8 по 11 мая пассажиров ждут изменения в расписании движения поездов на МЦД-4. Интервал между составами увеличится до 20 минут. На Калужском направлении часть электричек будет курсировать по укороченным маршрутам – от и до станций Лесной Городок, Солнечная и Мещерская.

На Нижегородском направлении несколько электричек временно исключат из расписания, а другие будут следовать только от и до площади Трех вокзалов, Железнодорожной и Фрязево.

Актуальную информацию о расписании можно уточнить в мобильных приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", а также на сайте перевозчика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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