Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 19:30

Культура

"Сити": какие локации стоит посетить в Москве

"Сити": какие локации стоит посетить в Москве

"Сити": 45 лет назад состоялась премьера первого советского блокбастера

"Моя Москва": Игорь Саруханов. Часть 1

"Мой район. Место встречи": Пресненский

В Москве стартовала акция "Московская музейная неделя"

"Культура за 100 секунд": спектакль "598 тактов" покажут на фестивале "Золотая маска"

"Кинокульт": "По семейным обстоятельствам"

В Москве 12 мая стартует акция "Московская музейная неделя"

Кустурица про кинопарк "Москино": другой такой студии натурных съемок в мире нет

Эмир Кустурица снимет фильм в кинопарке "Москино"

Команда проекта "Сити" подготовила подборку главных культурных событий в Москве.

На Тверской и Манежной площадях, а также на Никольской и Новом Арбате продолжается фестиваль "Сады и цветы". Живые тюльпаны, гвоздики, гортензии и зоны отдыха украшают центр города. Площадки будут открыты до 31 августа, вход свободный.

В Англиканской церкви Святого Андрея в Вознесенском переулке пройдет концерт при свечах. В программе – музыка Ханса Циммера из кинофильмов "Интерстеллар", "Гладиатор", "Пираты Карибского моря". Билеты – от 490 рублей.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культурафестиваликонцертыгородвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика