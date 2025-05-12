"Сити": какие локации стоит посетить в Москве

Команда проекта "Сити" подготовила подборку главных культурных событий в Москве.

На Тверской и Манежной площадях, а также на Никольской и Новом Арбате продолжается фестиваль "Сады и цветы". Живые тюльпаны, гвоздики, гортензии и зоны отдыха украшают центр города. Площадки будут открыты до 31 августа, вход свободный.

В Англиканской церкви Святого Андрея в Вознесенском переулке пройдет концерт при свечах. В программе – музыка Ханса Циммера из кинофильмов "Интерстеллар", "Гладиатор", "Пираты Карибского моря". Билеты – от 490 рублей.

Подробнее – в программе "Сити".