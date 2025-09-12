Лоси стали чаще выходить к людям в Москве. Недавно животное заметили возле станции метро "Первомайская". По словам специалистов, причиной появления лосей в городе становятся осенний гон и поиск пищи.

Эксперты напоминают, что при встрече с животным нельзя пытаться его кормить или прикасаться. Необходимо сообщить о происшествии в экстренные службы. Специалисты отслеживают передвижение животных и при необходимости оттесняют их обратно в природные территории.

