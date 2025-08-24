Форма поиска по сайту

24 августа, 09:45

Общество

Специалисты предупредили, что осенью летучие мыши могут залететь в квартиры москвичей

Специалисты предупредили, что осенью летучие мыши могут залететь в квартиры москвичей

Специалисты предупредили, что осенью с наступлением холодов летучие мыши могут залететь в квартиры москвичей через окна.

Однако не стоит паниковать и вредить животному. Некоторые редкие виды занесены в Красную книгу Москвы. Лучше всего аккуратно поймать летучую мышь, поместить в коробку с отверстиями для воздуха и позвонить в Центр реабилитации рукокрылых, там расскажут, что делать дальше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Ермакова

