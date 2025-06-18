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18 июня, 08:00

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Двух спасенных тюленей выпустили в Балтийское море

Двух спасенных тюленей выпустили в Балтийское море

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На заповедной территории Куршской косы в Балтийское море выпустили двух детенышей серого тюленя. Изначально их вес был всего 15 килограммов – на 60% меньше нормы.

Животных выходили в реабилитационном центре для морских млекопитающих. Сейчас каждый из них весит около 40 килограммов и полностью готов к жизни в естественной среде.

Серые балтийские тюлени занесены в Красную книгу России и находятся под особой охраной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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