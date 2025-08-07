Форма поиска по сайту

07 августа, 06:30

Происшествия

Новости регионов: в Иркутской области медведи напали на пастуха

В Иркутской области зафиксированы новые случаи выхода медведей к людям. У села Покосное хищники напали на пастуха. В соседней деревне местная жительница засняла медведицу с двумя медвежатами, которые искали пищу прямо за ее окном. В другом случае медведь уснул возле бани.

На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевской. Столб пепла поднялся на высоту до 11 километров над уровнем моря. Возможен сход лавы длиной в несколько километров. По данным МЧС, плотный шлейф пепла уносит в сторону Берингова моря, под его воздействие попадают несколько населенных пунктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

