Туша краснокнижного тигра найдена на побережье в Приморье

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Туша краснокнижного амурского тигра обнаружена на побережье в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена туша хищника на берегу моря. По утверждению автора ролика, местом происшествия стал Ольгинский район.

Арамилев заявил, что туша отправлена на экспертизу. Предварительно, внешние признаки насильственной смерти отсутствуют. Тем не менее туша сильно повреждена из-за длительного пребывания в воде, поэтому пулевые отверстия могут быть не видны, уточнил Арамилев.

Ранее в Приморье молодая самка амурского тигра погибла в ДТП на уссурийской трассе. Сообщение о найденном сбитом животном на дороге поступило в краевое УМВД. Прибывшие полицейские констатировали, что тигрица погибла моментально от полученных травм.