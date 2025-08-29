29 августа, 19:20События
Артисты из Китая проведали панду Катюшу в Московском зоопарке
В Московском зоопарке прошла экскурсия для артистов китайского театра "Саньтоци". Они приехали в столицу, чтобы показать спектакли в рамках фестиваля "Театральный бульвар".
Одна из постановок театра посвящена истории об отважной панде. Поэтому первым делом гости из КНР проведали всеобщую любимицу – панду Катюшу. На днях ей исполнилось два года. В этом возрасте детеныши бамбуковых медведей начинают самостоятельную жизнь, отдельно от родителей.
Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева присоединилась к экскурсии и узнала интересные подробности о жизни Катюши и других обитателей Московского зоопарка.
