Артисты из Китая проведали панду Катюшу в Московском зоопарке

В Московском зоопарке прошла экскурсия для артистов китайского театра "Саньтоци". Они приехали в столицу, чтобы показать спектакли в рамках фестиваля "Театральный бульвар".

Одна из постановок театра посвящена истории об отважной панде. Поэтому первым делом гости из КНР проведали всеобщую любимицу – панду Катюшу. На днях ей исполнилось два года. В этом возрасте детеныши бамбуковых медведей начинают самостоятельную жизнь, отдельно от родителей.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева присоединилась к экскурсии и узнала интересные подробности о жизни Катюши и других обитателей Московского зоопарка.