Более 30% россиян верят в "счастливую ручку"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россияне верят в различные приметы на работе, такие как "беременное кресло" или "счастливая ручка", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос.

Только 7% опрошенных россиян суеверны на работе, при этом более трети не сели бы на "то самое кресло, после которого увольняют". Одной из самых безобидных примет остается "счастливая ручка" – 33% опрошенных подписывают такой ручкой важные документы. Около 9% сотрудников испытывают тревогу в пятницу 13-е.

Свое место в офисной культуре нашли растения. Например, 11,5% уверены, что кактус "забирает негатив", особенно если стоит напротив начальника или собственного экрана. В магические способности "денежного дерева" верят 3%. Однако остальные респонденты относятся к растениям как к декору и считают, что "если бы кактусы решали проблемы, в офисах давно были бы пустыни".

Есть и более редкие, но яркие приметы, в которые верят сотрудники. Среди них: "первый клиент-мужчина – к прибыли", "свист в офисе – к убыткам", а также вера в "беременное кресло", на которое садятся те, кто хотят в декрет. Кроме того, перед важными встречами 15% россиян приносят на работу сладости.

Директор по коммерческой недвижимости одной из компаний Александра Захарова отметила, что офис это часть корпоративной культуры и один из ключевых факторов для соискателей. Для поколения 25 – 35-летних важно, чтобы рабочая среда была не только удобной, но и "чувствовалась правильно".

"И тут как раз проявляются всякие ритуалы, приметы и привычки. Это не столько суеверие, сколько попытка встроить в офисную жизнь что-то личное и живое", – объяснила эксперт.

Она также подчеркнула, что большинство опрошенных относятся к различным приметам с юмором, но находят в них что-то милое, как, например, в привычке стучать по дереву, "чтобы не сглазить".

Ранее стало известно, что больше 30% россиян заявили о желании найти подработку на лето. При этом 47% опрошенных интересует полноценная работа, 45% ищут разовую подработку, а 14% хотели бы устроиться только на лето. Самое большое предпочтение получил сектор услуг, 30% респондентов указали его в качестве подходящей отрасли.