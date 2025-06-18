Больше 30% россиян заявили о желании найти подработку на лето

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36% россиян заявили о желании найти сезонную подработку или работу на лето, сообщает RT со ссылкой на данные исследования сервисов по поиску работы.

Отмечается, что 47% опрошенных интересует полноценная работа, 45% ищут разовую подработку, а 14% хотели бы устроиться только на лето. Наибольшее предпочтение получил сектор услуг, так как 30% респондентов указали его в качестве подходящей отрасли.

Работу на производстве выбрали 18% участников опроса, подработать в строительстве хотели бы 16%. В сфере развлечений планируют работать 9%, в сфере розничной торговли 8%. Наименьшее предпочтение получило сельское хозяйство и работа с детьми, а также гостиничный бизнес. Устроиться в эти сферы хотели бы 5% и 4% соответственно. 31% участников исследования готовы работать в любой сфере.

Основной мотивацией для сезонной работы является дополнительный заработок, этот вариант отметили 80% респондентов. 23% опрошенных заявили, что привлекательным вариантом летнюю подработку делает наличие свободного времени. Еще 17% хотят с помощью подработки освоить новый бизнес или профессию.

Всего в исследовании приняли участие больше 3,5 тысячи человек из всех регионов России.

Ранее опрос показал, что свыше 60% студентов хотят найти подработку на летний период. Самой популярной вакансией стала работа курьером. При этом 14% опрошенных хотят заработать за лето больше 100 тысяч рублей.