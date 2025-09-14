Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном регионе на фоне засушливой погоды растет пожарная опасность, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Еще несколько дней назад вся территория региона была в желтой зоне пожарной опасности среднего уровня. Продолжающийся период засушливой погоды негативно сказывается на росте вероятности природных пожаров", – поделился синоптик.

По его словам, на утро воскресенья, 14 сентября, восточная половина региона уже оказалась в зоне высокого, предпоследнего уровня пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что со следующей недели в Москве установится осенняя погода. По прогнозам, в городе изменится температурный режим, но сильного похолодания не ожидается до последней пятидневки месяца.