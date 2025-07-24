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24 июля, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": Ростокино

"Мой район. Место встречи": Ростокино

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В районе Ростокино можно увидеть старинный акведук, а также дуб, которому больше 150 лет. Здесь расположен парк "Сад будущего". Именно в этом районе сняли десятки великих кинокартин.

В этом выпуске народный артист РФ Валерий Афанасьев поделился своими юношескими воспоминаниями о том, как первый раз оказался на севере столицы, чем ему запомнился район Ростокино, и как он изменился за эти годы.

В свою очередь, москвовед Виталий Калашников рассказал о происхождении названия района, о появлении настоящего акведука и других удивительных фактах, которыми славится Ростокино.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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