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22 июля, 08:00

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"Мой район. Место встречи": Люблино

"Мой район. Место встречи": Люблино

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В этом выпуске ведущая, актриса Ольга Кабо, обсудит район Люблино с заслуженным артистом РФ Василием Мищенко и москвоведом Михаилом Жебраком. В 90-е Мищенко купил в этом месте свою первую квартиру, в которой живет до сих пор. Он обожает свой район, а парк "Люблино" даже снял в фильме "Крутые".

Гости программы поговорят о том, как менялся район: от любимого Годуновыми поместья "Люблино", знаменитого дворца и крепостного театра Николая Дурасова до инновационного стадиона "Локомотив". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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