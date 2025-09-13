Форма поиска по сайту

13 сентября, 09:15

Форум "Москва-2030" завершит работу в столице в праздничные выходные

Велогонка "Москва" стартовала в День города

Около 140 праздничных мероприятий пройдет в Москве 13 сентября

Температура в Москве днем 13 сентября поднимется до 19 градусов

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Творческая встреча с актером Милошем Биковичем прошла на Патриарших прудах

Московский зоопарк показал, как отдыхает японская макака

Ярмарка Cosmoscow открылась в Москве

Свадебные церемонии провели на воде в Москве

Сотрудники столичной Росгвардии провели учения по поимке преступников

В эти выходные завершает работу форум "Москва-2030". Для жителей и гостей столицы подготовили насыщенную программу. В парке 50-летия Октября можно попробовать свои силы в игре "Что? Где? Когда?".

У Останкинской телебашни пройдет финал чемпионата города по тетрису, а в парке "Зарядье" состоится фестиваль "Детский движ" с музыкой и танцами. Форум показал туристический потенциал Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городвидеоДарья Крамарова

