Форум "Москва-2030" завершит работу в столице в праздничные выходные

В эти выходные завершает работу форум "Москва-2030". Для жителей и гостей столицы подготовили насыщенную программу. В парке 50-летия Октября можно попробовать свои силы в игре "Что? Где? Когда?".

У Останкинской телебашни пройдет финал чемпионата города по тетрису, а в парке "Зарядье" состоится фестиваль "Детский движ" с музыкой и танцами. Форум показал туристический потенциал Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.