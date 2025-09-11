Форма поиска по сайту

11 сентября, 11:30

Культура

Галерист Полина Аскери рассказала, с какими трудностями сталкиваются художники

Галерист Полина Аскери рассказала, с какими трудностями сталкиваются художники

Галерист Полина Аскери рассказала, с какими трудностями сталкиваются художники. По ее словам, у творческих людей периодически случается что-то непредвиденное.

Например, у одного из художников галереи регулярно возникают проблемы с алкоголем. В один из таких периодов он отрезал себя палец и несколько месяцев не мог работать.

Большое интервью с Полиной Аскери выйдет в четверг, 11 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

