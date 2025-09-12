Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Заморозки от минус 2 до 0 градусов ожидаются в Московской области в ночные и утренние часы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Ведомство призвало местных жителей быть внимательными на улице в период с 13 по 15 сентября.

При этом предстоящий октябрь может оказаться теплее обычного в большинстве российских регионов, заявил в разговоре с News.ru метеоролог Александр Сергеев.

По словам специалиста, в Центральной России днем столбик термометра будет достигать 10–12 градусов. Ночью температура будет опускаться до 3–6 градусов.

"Таким образом, есть шанс, что комфортная осень задержится у нас довольно надолго", – сказал Сергеев.

Он отметил, что в первой декаде октября воздух будет прогреваться до 15 градусов. Ближе к середине месяца температура станет постепенно снижаться. Во второй половине октября дневные значения уже будут колебаться в диапазоне 6–11 градусов, а ночные – 2–4 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что начало осени в этом году в Москве стало самым засушливым за последние 146 лет. Он уточнил, что даже в сентябре прошлого года, когда почти не было осадков, дождь интенсивностью 0,2 миллиметра все же пошел 12-го числа.