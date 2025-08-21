21 августа, 16:40Общество
Жителям Москвы дали рекомендации на случай встречи с лосем в городской черте
В случае встречи с лосем в городской черте нужно сохранять дистанцию и избегать любых попыток приблизиться к животному. Об этом рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Хосе Антонио Эрнандес-Бланко.
Как подчеркнул эксперт, не стоит прогонять лося или, напротив, пытаться его накормить.
"Лось – крупное животное, которое ценит личное пространство. Стоит помнить, что, оказавшись около дороги, лоси чувствуют себя неуверенно и напряженно", – приводит Агентство "Москва" слова Эрнандеса-Бланко.
Водителям он рекомендовал стараться снизить скорость и быть внимательными при наличии на дороге знака, предупреждающего о диких животных. Особенно это относится к рассвету и сумеркам, когда те наиболее активны.
Кроме того, наблюдать за лосями безопаснее со стороны, например, через бинокль или камеру с функцией увеличения.
"Держать собаку на поводке, чтобы она не могла спровоцировать лося – тоже входит в перечень базовых принципов взаимодействия с дикими животными", – заключил эксперт.
Ранее в Подмосковье спасли двух лосей, которые оказались заблокированы на территории Истринского водохранилища. Животные доплыли до берега и скрылись в чаще леса. Ситуацию контролировала Истринская городская прокуратура.
