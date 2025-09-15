Форма поиска по сайту

Новости

15 сентября, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": Алексеевский район с Лионом Измайловым

Район Алексеевский хранит память о знаковых событиях в истории Москвы и связан с личными воспоминаниями известного артиста эстрады, писателя-сатирика Лиона Измайлова.

В этом выпуске он рассказал, что раньше находилось на месте станции метро "Алексеевская", и поделился историями о дорогих сердцу местах.

Москвовед Ирина Борзова дополнила рассказ фактами об истории района. Победитель конкурса "Московские мастера" в номинации "Мастер производственного обучения" Дмитрий Белобородов представил новые возможности для студентов колледжей.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

городвидео

