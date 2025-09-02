Собянин рассказал, как реновация делает районы Москвы современнее и комфортнее

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 6,4 миллиона квадратных метров новостроек было построено в Москве с 2017 года, когда была запущена программа реновации. Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, свыше 226 тысяч горожан из более чем 1,3 тысячи старых домов находятся в процессе переезда или уже сделали это. Градоначальник уточил, что столичные власти не останавливаются на достигнутом. В частности, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона квадратных метров жилья.

Собянин отметил, что, в отличие от старых домов, новые выглядят стильно и органично вписываются в сохраняемую застройку. Помимо этого, подъезды домов создаются таким образом, что они находятся на одном уровне с тротуаром, а те в свою очередь имеют удобный спуск для детских колясок и маломобильных жителей.

Кроме того, раньше в микрорайонах старой застройки не хватало магазинов и иных объектов, которые были бы в шаговой доступности. Теперь в новых домах первые этажи зданий отдают в аренду для социально значимых объектов: магазинов, кафе, детских и спортивных центров. На данный момент в новостройках уже открыто около 1 тысячи точек розничной торговли и услуг. Благодаря этому появилось свыше 13 тысяч рабочих мест.

В подъездах также оборудовали постаматы, с помощью которых горожане могут получать онлайн-заказы круглосуточно и без очередей. В настоящее время в городе установлено свыше 100 таких устройств.

При этом мэр обратил внимание на то, что меняются не только дома, но и городская среда в десятках районах Москвы. Вместо заставленных автомобилями проездов жильцы новостроек получают комфортные пространства для игр и отдыха. В частности, для детей было построено уже более 600 площадок с горками, качелями и песочницами. Для занятий спортом возведено примерно 450 зон воркаута и мест с разнообразными тренажерами.

Не забывают специалисты и про озеленение придомовой территории. В частности, они высаживают сирень, яблони, клены, а также разбивают цветники и газоны. Помимо этого, монтируются велопарковки с навесами и устанавливаются смарт-опоры с автоматическим регулированием света в зависимости от времени суток. Безопасность жителей новостроек обеспечивается системой видеонаблюдения и умным освещением.

"Реновация не просто меняет внешний облик районов – она создает новую городскую среду, где каждый житель может найти все необходимое для комфортной жизни в шаговой доступности от дома", – заключил Собянин.

Ранее стало известно, что 113 новых домов построят по программе реновации в 53 районах Москвы. В настоящее время на юго-востоке города специалисты возводят 33 жилых комплекса, на юго-западе и западе – по 12, а на северо-востоке – 11.

Полностью расселенные дома специалисты демонтируют при помощи технологии умный снос, которая предполагает экологический и безопасный демонтаж зданий. Она также позволяет максимально перерабатывать строительные отходы и минимизировать воздействие на окружающую среду.

