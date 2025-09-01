Более 100 домов по программе реновации появятся в 53 районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 домов по программе реновации строят в 53 районах Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Одна из задач программы реновации – волновое переселение москвичей в новые жилые комплексы. Для этого мы возводим новостройки на месте ранее расселенных и демонтированных домов старого жилого фонда", – отметил он.

В настоящее время на юго-востоке Москвы специалисты строят 33 жилых комплекса, на юго-западе и западе – по 12, а на северо-востоке – 11 домов. Всего в 11 округах появятся 113 новых жилых зданий.

Полностью расселенные дома специалисты демонтируют при помощи технологии умный снос, которая предполагает экологический и безопасный демонтаж зданий. Она также позволяет максимально перерабатывать строительные отходы и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, больше всего жилых комплексов (12) строится в Кузьминках. Во всех домах предусмотрена безбарьерная среда. В подъездах сделают широкие коридоры, вестибюли и лифтовые холлы. Во дворах пешеходные зоны будут спроектированы так, чтобы родители с колясками и маломобильные горожане могли удобно передвигаться.

Возведение всех домов по программе реновации контролирует Мосгосстройнадзор.

"За время строительства домов инспекторы комитета совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз суммарно провели более полутора тысяч выездных проверок. При их организации особое внимание уделялось оценке соответствия внутренней отделки стандартам", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее в районе Хорошёво-Мнёвники построили жилой комплекс по реновации площадью более 31 тысячи "квадратов". Он находится по адресу улица Генерала Глаголева, дом 11, корпус 1. Всего в нем предусмотрено 275 квартир с готовой улучшенной отделкой.

