Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за риска пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в связи с риском возникновения пожаров, сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФ.

По предварительным данным, в некоторых районах столицы пожароопасность вырастет до высокого уровня – четвертого. Предупреждение будет действовать в период с 12:00 15 сентября до 23:00 18-го числа.

Помимо этого, в Подмосковье до 04:00 16 сентября действует оранжевый уровень погодной опасности, связанный с заморозками. Они будут наблюдаться в некоторых районах Московской области в ночное и утреннее время. Температура воздуха может опускаться до минус 1 градуса.

Класс пожарной опасности растет в столичном регионе из-за засушливой погоды, уточнял ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Несмотря на это, метеорологическая осень начнется в Центральной России уже на этой неделе. В частности, 20 сентября североатлантический циклон принесет тучи и обильные осадки. За сутки в Москве выпадет около 22 литров дождя, что составляет примерно треть от месячной нормы.

Кроме того, в этот день ожидается штормовой ветер и похолодание. Ночные температуры будут колебаться от 10 до 13 градусов, днем потеплеет до 16 градусов. При этом 21-го числа погода станет еще более прохладной. Ночью столбик термометра опустится до 7–10 градусов, а днем достигнет 11–14 градусов.

