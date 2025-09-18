Собянин выразил надежду, что экономика Москвы будет расти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин выразил надежду, что экономика Москвы находится на самой низкой точке роста, которая начнет приобретать положительную динамику. Об этом градоначальник заявил, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

Мэр согласился, что столичная экономика не может не чувствовать налоговых изъятий и влияния процентной ставки, так как это напрямую сказывается на инвестиционной активности. Но о рецессии говорить не приходится, считает Собянин.

"У нас сохраняется рост, пусть он меньше, чем в прошлом году, но это рост", – уточнил он.

В частности, наблюдается рост по всем направлениям экономики Москвы, включая инвестиции, промышленное производство и торговлю.

Ранее стало известно, что оборот столичных обрабатывающих производств в первом полугодии 2025 года составил 3,7 триллиона рублей без учета нефтегазового сектора, увеличившись на 4,8%.

Почти 13% этого объема, то есть 468 миллиардов рублей, обеспечила пищевая промышленность, а на производителей высокотехнологичной продукции пришлось 9,5% отраслевого оборота (351 миллиард рублей).

