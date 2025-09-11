Собянин: экспорт продукции приборостроения из Москвы вырос более чем втрое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Объем поставок продукции приборостроения за границу вырос более чем в три раза за шесть месяцев 2025 года. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин, говоря про поддержку развития промпредприятий.

По его словам, 60% экспорта московских компаний пришлось на продукцию пищевой промышленности, приборостроения, энергетического машиностроения и фармацевтики. Например, контрольно-измерительное оборудование и оптическая аппаратура поставлялись в основном в Турцию, Белоруссию, Казахстан, Китай и Мьянму.

Кроме того, свыше 80% экспорта фармацевтической продукции было направлено в дружественные страны, в том числе в Конго и Нигерию. В частности, они приобрели вакцины, медикаменты и диагностические реагенты.



Поддерживает промышленные предприятия столицы и помогает им увеличивать географию поставок центр "Моспром". С его помощью за последние полгода было организовано 11 бизнес-миссий за границей и обеспечено участие московских компаний в двух крупнейших международных выставках.

Мэр привел в пример производителя безалкогольных прохладительных напитков, который в рамках международной выставки Gulfood в Дубае подписал договор на поставку в ОАЭ своих товаров. Стоимость, прописанная в контракте, составила 500 миллионов рублей.

Другая московская фирма во время бизнес-миссии в Бангкоке заключила соглашение о поставках декоративных отделочных материалов в Таиланд на более чем 12 миллионов рублей.

Ранее столичные предприятия увеличили выпуск лекарств и медицинских изделий. За первый квартал года они произвели на 37,4% больше продукции, чем за аналогичный период 2024 года.

Кроме того, столичным предприятиям удалось выпустить свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств для органов дыхательной системы и около 3,8 миллиона препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы.