Оборот обрабатывающих производств Москвы вырос на 4,8%

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве оборот обрабатывающих производств в первом полугодии 2025 года составил 3,7 триллиона рублей без учета нефтегазового сектора, увеличившись на 4,8%. Об этом рассказала руководитель департамента экономической политики Мария Багреева.

По ее словам, почти 13% этого объема (468 миллиардов рублей) обеспечила пищевая промышленность.

"Обрабатывающая промышленность является одним из драйверов экономики столицы. Это целый комплекс производств – от создания высокотехнологичного оборудования и электроники до выпуска повседневных товаров, таких как одежда, обувь, продукты", – пояснила Багреева.

Как добавила вице-мэр, предприятия этой отрасли обеспечивают стабильные поступления в бюджет и создают рабочие места.

На производителей высокотехнологичной продукции пришлось 9,5% отраслевого оборота (351 миллиард рублей). При этом на фармацевтическую промышленность – 8% (295,6 миллиарда рублей). В свою очередь, предприятия, выпускающие неметаллическую минеральную продукцию, заработали 229,2 миллиарда рублей.

Лидерами роста оборотов в первом полугодии стали производители неметаллической минеральной продукции – их оборот вырос в 2,8 раза. Мебельные фабрики увеличили выручку на 62%, производители одежды – на 34%. Предприятия, выпускающие химическую продукцию, увеличили оборот на 37%.

При этом наиболее существенные темпы роста показали малые предприятия. В первом полугодии их оборот вырос на 10,8% и составил более триллиона рублей. Данный результат – 28% оборота отрасли. Крупные и средние предприятия увеличили выручку на 2,7%, до 2,7 триллиона рублей. Вместе с тем на столичную обрабатывающую промышленность пришлось 10,1% всей российской отрасли.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, оборот пищевой промышленности столицы за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компаний составила 468 миллиардов рублей. В лидерах оказались предприятия, которые выпускают мясную продукцию.

