Сергей Собянин сообщил о росте оборота пищевой промышленности Москвы

Оборот пищевой промышленности Москвы за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в мессенджере MAX заявил Сергей Собянин.

По его словам, выручка компаний за первое полугодие текущего года составила 468 миллиардов рублей. В лидерах оказались предприятия, которые выпускают мясную продукцию (102,1 миллиарда рублей). На втором и третьем местах – производители хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также напитков – 68,1 и 55,9 миллиарда рублей соответственно.

"Сегодня в городе работает больше 350 предприятий пищевой отрасли. Это одно из ведущих направлений столичной промышленности. В последние годы оно активно развивается. Предприятия наращивают производственные мощности и внедряют современные технологии", – добавил градоначальник.

В частности, масштабный пищевой кластер создается в ТиНАО – там будут выпускать мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также готовые блюда.

Пищевая промышленность столицы закрывает не только потребности москвичей, но и других стран. Иностранцы познакомились с московскими продуктами при помощи Центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиций "Моспром" – по итогам первого полугодия 2025 года предприятия, производства которых локализованы в столице, нарастили экспорт пищевой продукции на 19%.

Ранее Собянин рассказывал, что технологический бизнес Москвы показывает устойчивый рост. В прошлом году его выручка составила 15,6 триллиона рублей, а налоговые отчисления – 835 миллиардов рублей.

Всего в столице работает больше 140 тысяч организаций в различных сферах, включая промышленность, научные разработки и информационные технологии. Это 17,5% от всего технологического бизнеса России и 13,2% всех предприятий города.

