Собянин объявил о начале строительства и реконструкции дорог в Солнцеве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве начались работы по строительству и реконструкции дорог на участке от улицы Волынской до Родниковой. Они пройдут в три этапа, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На первом этапе будут построены новые проезды № 1153 и 1557, модернизирована улица Родниковая и еще несколько участков. Всего – почти 3 километра дорог, которые свяжут жилую застройку со станцией МЦД-4 Новопеределкино, улицы Авиаторов, Родниковую и Новопеределкинскую. Эти работы планируется закончить в 2026 году, отметил мэр.

В рамках второго этапа специалисты реконструируют железнодорожный переезд около платформы МЦД-4 Новопеределкино, на стыке улиц Юлиана Семенова и Новопеределкинской, а в рамках третьего – обновят Проектируемый проезд № 1156 в квартале № 32 в Солнцеве для создания удобного выезда на Родниковую улицу.

Указанные работы помогут улучшить транспортную доступность районов Солнцево и Ново-Переделкино. Местным жителям станет комфортнее добираться до необходимых транспортных объектов, указал Собянин.

Ранее градоначальник открыл движение по новой улично-дорожной сети кинематографичного квартала в Раменках. В частности, была продлена Мосфильмовская улица. По словам Собянина, дорога-связка улучшила транспортную доступность для 300 тысяч москвичей.