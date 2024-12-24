Глава МЧС Куренков: работа по модернизации системы оповещения спланирована до 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работа по улучшению системы оповещения населения в России спланирована МЧС до 2030 года. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков в интервью РИА Новости.

Ранее Куренков упоминал, что трубки домофонов могут подключить к системе оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. По его словам, телевизор или телефон, по которым могут сообщить предупреждающую информацию, не всегда бывают включены у россиян.

"Работа в данном направлении активно продолжается. Мероприятия по совершенствованию организации оповещения населения наших граждан спланированы до 2030 года", – подчеркнул глава МЧС.

В январе сообщалось, что в России начали разрабатывать концепцию организации оповещения населения, в которую войдет порядок использования домофонов для предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

До этого стало известно, что МЧС РФ планирует разработать и установить обязательные для производителей противогазов требования по защите граждан от боевых отравляющих веществ. Речь идет о внесении изменений в закон "О техническом регулировании".

