Фильм о битве за Москву снимут при финансовой поддержке города

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

В столице снимут фильм "Битва за Москву. Ташкентская дивизия" в рамках программы рибейта – финансовой поддержки правительства города для совместного производства фильмов с зарубежными кинокомпаниями. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы.

Ранее Сергей Собянин в ходе подведения итогов Московской международной недели кино рассказывал, что по программе рибейта было подано две заявки. При этом столица стала первым российским регионом, где реализуется подобная программа.

Рибейт позволит создателям кино компенсировать до 30% затрат на съемки, минимальная сумма которых должна составлять 15 миллионов рублей. Также это поможет расширить возможности столичного кинокластера. Максимально возможный размер поддержки – 50 миллионов рублей. Заявки принимаются через киноплатформу "Москино".

Получить финансовую поддержку со стороны Москвы смогут только столичные фирмы, которые создают кинопродукты совместно с иностранными коллегами. При этом у компании должен быть опыт реализации не менее одного международного проекта. Также соответствующий договор о сотрудничестве с иностранными кинопроизводителями должен быть подписан не ранее чем за 12 месяцев до подачи заявки.

Одним из первых кинопродуктов, который снимут по программе рибейта, станет фильм о битве за Москву от российской кинокомпании "Кей Ди Студиос" и киноконцерна "Узбекфильм". Начало съемок намечено на 2026 год, а премьера – на 2027 год.

"В прошлом году между Россией и Узбекистаном было подписано межправительственное соглашение о совместном кинопроизводстве. В рамках данного соглашения запущено несколько проектов, в том числе съемки художественного фильма совместно с "Кей Ди Студиос", – отметил директор "Узбекфильма" Баходир Мухамедов.

Глава киноконцерна выразил уверенность, что проект не только станет успешным, но и сблизит кинематографистов, зрителей, а также народы двух стран.

"Помимо финансовой поддержки кинопроизводителей и развития экономики города, мы также стремимся создавать в столице исторически важные проекты. Значимо и то, что работа над проектом начинается уже сейчас – в год 80-летия Великой Победы", – сказал генеральный директор АНО "Москино" Георгий Прокопов.

Фильм расскажет о подвиге Ташкентской дивизии, которая принимала участие в битве за Москву. В частности, в кинокартине покажут бои под Волоколамском и на западных подступах к столице.

Один из ключевых эпизодов – захват и освобождение Лудиной Горы. Особое значение в штурме населенного пункта сыграла 35-я отдельная стрелковая бригада, сформированная в Среднеазиатском военном округе.

Ранее мэр столицы рассказывал, что в городе снимается свыше 90% отечественных фильмов и сериалов. При этом кинопарк "Москино" уже стал площадкой для съемок 150 фильмов и сериалов. Здесь построены 34 площадки, 6 павильонов и 6 объектов инфраструктуры. Планируется, что к 2030 году их число вырастет до 70.

