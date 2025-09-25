"Мой район. Место встречи: район Раменки с Ириной Алферовой

Форма поиска по сайту

25 сентября, 07:55

Город

Столичный район Раменки не раз в истории становился местом для строительства дворцов. Первый загородный княжеский дворец появился там еще в XVI веке, потом царь Алексей Михайлович выбрал эту красивую местность для своей летней резиденции. В 20-х годах прошлого века появилась киностудия "Мосфильм", а несколько десятилетий спустя – высотка МГУ.

Народная артистка России Ирина Алферова рассказала, как съемки в легендарном телесериале "Хождение по мукам" познакомили ее с Раменками и какие любимые места у нее появились в районе за те годы, которые она там живет.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

