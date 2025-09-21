В Бирюлево-Восточное после реконструкции открылся стадион "Огонек"

В московском районе Бирюлево-Восточное состоялось торжественное открытие стадиона "Огонек" после масштабной реконструкции. Обновленная спортивная площадка теперь включает полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном, два поля для мини-футбола, теннисный корт, столы для пинг-понга, баскетбольную и волейбольную площадки, уличные тренажеры и беговую дорожку.

Стадион был построен в 1986 году заводом "Огонек" для сотрудников предприятия и долгое время служил местом досуга для жителей. Однако в начале 2000-х площадки пришли в аварийное состояние и были закрыты. Сейчас обновленный комплекс готов принимать как профессионалов, так и начинающих спортсменов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.