20 сентября, 10:00Спорт
Выступление фигуриста Петра Гуменника довело зрителей до слез на отборе к ОИ-2026
Выступление российского фигуриста Петра Гуменника довело зрителей до слез в отборочном олимпийском турнире в Пекине. Он показал новую короткую программу, которая была поставлена под саундтрек из фильма "Парфюмер".
Он настолько чисто исполнил все прыжки, что ему аплодировали стоя. В итоге он получил 93,80 балла. С такими оценками россиянин теперь лидирует с большим преимуществом.
