Выступление фигуриста Петра Гуменника довело зрителей до слез на отборе к ОИ-2026

Выступление российского фигуриста Петра Гуменника довело зрителей до слез в отборочном олимпийском турнире в Пекине. Он показал новую короткую программу, которая была поставлена под саундтрек из фильма "Парфюмер".

Он настолько чисто исполнил все прыжки, что ему аплодировали стоя. В итоге он получил 93,80 балла. С такими оценками россиянин теперь лидирует с большим преимуществом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.