Третий тур Бизнес-лиги "Матч ТВ" по тэг-регби состоится 20 сентября

Фото: РК ЦСКА

Регби-клуб ЦСКА и телеканал "Матч ТВ" при участии Федерации регби России и SA Media Group проводят традиционный турнир по тэг-регби среди корпоративных команд. Третий тур Бизнес-лиги пройдет 20 сентября в Волгограде на территории спорткомплекса "Волгоград Арена".

В третьем сезоне команды поделены на два дивизиона: спортивный и корпоративный. При этом в первом допускается участие бывших профессиональных спортсменов.

В первых двух сезонах туры Бизнес-лиги проходили в Нижнем Новгороде, Туле, Ярославле, Сочи, Екатеринбурге, Суздале, Самаре и Москве. Два первых тура этого сезона прошли в Москве и Калининграде.

В третьем туре планируется участие 26 тэг-регбийных команд, среди которых коллективы управления ФАС Москвы, столичного департамента городского имущества, департамента СМИ и рекламы, московского транспорта и другие. Жеребьевка турнира среди капитанов команд пройдет 19 сентября.

