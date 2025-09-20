Форма поиска по сайту

20 сентября, 08:15

Транспорт

Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона 20–21 сентября

Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона 20–21 сентября. С 05:00 до 13:00 будет не доступен для проезда участок улицы Лужники до Лужнецкой набережной.

Также будет закрыта сама набережная. С 08:50 нельзя будет проехать по внешней стороне Смоленского бульвара – от Смоленской улицы до Зубовского бульвара. До 13:00 будут закрыты для проезда Зубовский бульвар от Смоленского бульвара до Крымской эстакады и Смоленская-Сенная площадь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

