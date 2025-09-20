ISU принес извинения за использование украинской песни в видео с Гуменником

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Международный союз конькобежцев (ISU) принес свои извинения за неподходящий выбор музыки к публикации, которая посвящена короткой программе российского фигуриста Петра Гуменника. Комментарий организации передает ТАСС.

ISU выложил в соцсетях отрывок из выступления Гуменника под украинскую песню "Плакала" группы KAZKA. Спустя время пост был удален.

Затем был размещен новый пост с прокатом российского фигуриста, однако уже под ту музыку, под которую спортсмен катается в короткой программе – композицию из фильма "Парфюмер. История одного убийцы".

"Мы сожалеем о любых возможных оскорблениях. Мы пересматриваем наши процедуры, чтобы исключить подобные ситуации в будущем", – уточнили в ISU.

Гуменник занял первое место после короткой программы на олимпийском отборе, который проходит в Пекине. 23-летний спортсмен набрал за свое выступление 93,80 балла.

Следом за россиянином в турнирной таблице идет мексиканец Донован Каррильо с 84,97 баллами, а замыкает тройку француз Франсуа Пито с 81,24 баллами. Произвольную программу мужчины представят 21 сентября в 08:45 по московскому времени.

