Фигурист Гуменник лидирует после короткой программы отборочного турнира Олимпиады

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российский фигурист Петр Гуменник занял первое место после короткой программы на олимпийском отборе, который проходит в Пекине.

23-летний спортсмен набрал за свое выступление 93,80 балла. Следом за россиянином в турнирной таблице идет мексиканец Донован Каррильо с 84,97 баллами, а замыкает тройку француз Франсуа Пито с 81,24 баллами.

Произвольную программу мужчины представят 21 сентября в 08:45 по московскому времени. Для попадания на Олимпиаду Гуменнику нужно быть в топ-5 по сумме баллов, полученных за две программы.

У женщин на олимпийском квалификационном турнире первую позицию после короткой программы заняла россиянка Аделия Петросян. За свой прокат она получила 68,72 балла. Второе место заняла фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию. Она набрала 68,08 балла. На третьем месте – бельгийка Луна Хендрикс с 66,92 балла.

