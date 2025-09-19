Российская фигуристка Петросян лидировала после короткой программы отборочного турнира ОИ

Фото: ТАСС/АР/Mahesh Kumar A.

Российская фигуристка Аделия Петросян лидировала после короткой программы на олимпийском квалификационном турнире, который проходит в Пекине.

За свой прокат она получила 68,72 балла. Второе место заняла фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, она набрала 68,08 балла. На третьем месте – бельгийка Луна Хендрикс с 66,92 балла.

Для того чтобы попасть на Олимпиаду, фигуристкам нужно войти в пятерку сильнейших по итогам двух программ. Произвольную программу спортсменки представят 20 сентября, начало запланировано на 12:15 по московскому времени.

Квалификационные соревнования завершатся 21 сентября, у мужчин на турнире выступит Петр Гуменник. Российские фигуристы принимают участие в квалификации в нейтральном статусе.

Ранее президент ISU Чэ Ел Ким рассказал, что Международный союз конькобежцев решил допустить российских спортсменов до Олимпийских игр 2026 года, чтобы не подвергать их дискриминации по паспортам.

Он подчеркнул, что для большинства спортсменов участие в Олимпиаде является мечтой на протяжении многих лет, а сами Олимпийские игры могут быть всего один раз в жизни.

