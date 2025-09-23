"Мой район. Место встречи": Басманный район с Иваном Стебуновым

Российский актер театра и кино Иван Стебунов когда-то загадал, что обязательно будет жить в центре Москвы. Его мечта сбылась. Недавно он стал жителем Басманного района и поселился рядом с Чистыми прудами.

В районе расположен легендарный московский театр "Современник", где Стебунов служит уже 20 лет. Само историческое место не раз меняло судьбу актера, а уютные улицы, бульвары и парки стали излюбленными маршрутами для его прогулок.

