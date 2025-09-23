Форма поиска по сайту

23 сентября, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": Басманный район с Иваном Стебуновым

"Мой район. Место встречи": Басманный район с Иваном Стебуновым

Мэр Москвы: ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший к столице

Мэр Москвы: уничтожен еще один беспилотник, летевший к Москве

Спецпоказ спектакля "Маскарад" прошел на Новой сцене Театра на Таганке

Сергей Собянин сообщил о победе москвичей на чемпионате высоких технологий

Несколько мировых рекордов установлены в Москве во время эстафеты по Садовому кольцу

"Московский патруль": дочь исполнителя Турецкого отдала мошенникам 6 млн рублей

"Московский патруль": аккумулятор моноколеса взорвался в аэропорту Домодедово

"Московский патруль": столичные полицейские задержали подозреваемых в избиении юноши

"Московский патруль": МВД предупредило студентов вузов о мошеннических схемах

Российский актер театра и кино Иван Стебунов когда-то загадал, что обязательно будет жить в центре Москвы. Его мечта сбылась. Недавно он стал жителем Басманного района и поселился рядом с Чистыми прудами.

В районе расположен легендарный московский театр "Современник", где Стебунов служит уже 20 лет. Само историческое место не раз меняло судьбу актера, а уютные улицы, бульвары и парки стали излюбленными маршрутами для его прогулок.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

