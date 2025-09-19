Форма поиска по сайту

Новости

19 сентября, 07:55

Город

"Мой район. Место встречи": Басманный район с Леонидом Якубовичем

"Мой район. Место встречи": Басманный район с Леонидом Якубовичем

Когда-то в Басманном районе столицы выпекали блины к царскому столу и делали головные уборы для московских князей. Облик района во многом определяют доходные дома, которые совсем недавно были коммуналками, а теперь получили статус объектов культурного наследия.

В этом выпуске народный артист России Леонид Якубович расскажет, как его детство прошло в доходном доме купца Фокина на улице Земляной Вал, которая раньше носила название Чкаловская. Герой программы с особой искренностью вспомнил столицу 50-х и 60-х.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

