"Мой район. Место встречи": Басманный район с Леонидом Якубовичем

Когда-то в Басманном районе столицы выпекали блины к царскому столу и делали головные уборы для московских князей. Облик района во многом определяют доходные дома, которые совсем недавно были коммуналками, а теперь получили статус объектов культурного наследия.

В этом выпуске народный артист России Леонид Якубович расскажет, как его детство прошло в доходном доме купца Фокина на улице Земляной Вал, которая раньше носила название Чкаловская. Герой программы с особой искренностью вспомнил столицу 50-х и 60-х.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".