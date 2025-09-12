Форма поиска по сайту

12 сентября, 08:05

"Новости дня": в Хорошёвском районе обновили пятиэтажку

На Хорошёвском шоссе завершен капитальный ремонт пятиэтажного дома 1964 года постройки. Жильцы корпуса 3 дома № 70 получили обновленный фасад, новые инженерные системы и благоустроенные подъезды.

Специалисты восстановили кирпичную кладку, провели гидрофобизацию для защиты от осадков и заменили входные двери. Остался ремонт балконов, восстановление цоколя и обновление водосточной системы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

