В столице пройдут 138 мероприятий в честь Дня города

Москва готовится отметить День города. 13 и 14 сентября столица превратится в праздничную площадку, где пройдут 138 мероприятий, включая концерты, шоу и фестивали. Центральной площадкой станет Поклонная гора. Здесь установили сцену высотой 15 метров и более 20 экранов.

Москвичей ждут концерты с участием Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова и группы "Любэ". На Манежной площади состоятся кулинарные мастер-классы, в парке 50-летия Октября запланировано шоу воздушных гимнастов, на ВДНХ зрителям покажут спектакли и красочное 3D-шоу "Кольца Москвы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.