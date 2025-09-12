Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 07:15

Город

В столице пройдут 138 мероприятий в честь Дня города

В столице пройдут 138 мероприятий в честь Дня города

Собянин: в ночь с 13 на 14 сентября работа метро и МЦК будет продлена

"Московский патруль": росгвардейцы пресекли попытку оплаты сувенирными купюрами

Спектакль "Маленький принц" представили в особняке Смирнова

Выставка "Сокровенное – Живое" откроется в "Зарядье" 12 сентября

Москвичам рассказали о ходе благоустройства на Лебедянской улице

"Московский патруль": более 1 млн происшествий зафиксировали умные камеры на МКАД

Кинотеатру "Родина" вернут исторический облик

Световое шоу прошло на Садовой-Самотечной улице в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 сентября

Москва готовится отметить День города. 13 и 14 сентября столица превратится в праздничную площадку, где пройдут 138 мероприятий, включая концерты, шоу и фестивали. Центральной площадкой станет Поклонная гора. Здесь установили сцену высотой 15 метров и более 20 экранов.

Москвичей ждут концерты с участием Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова и группы "Любэ". На Манежной площади состоятся кулинарные мастер-классы, в парке 50-летия Октября запланировано шоу воздушных гимнастов, на ВДНХ зрителям покажут спектакли и красочное 3D-шоу "Кольца Москвы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: День города – 2025
городвидеоЕгор БедуляДарья КрамароваАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика