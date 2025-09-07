Форма поиска по сайту

07 сентября, 12:10

Город

"Новости дня": Большая Юшуньская улица станет современной четырехполосной магистралью

"Новости дня": Большая Юшуньская улица станет современной четырехполосной магистралью

Большая Юшуньская улица в районе Зюзино в Москве станет современной четырехполосной магистралью. Она свяжет улицу Каховку и Балаклавский проспект, который входит в состав Южной рокады.

Это будет новый полноценный дублер для разгрузки основных транспортных потоков. Вырастет пропускная способность. Комфортнее станет пешеходам и пассажирам общественного транспорта. После реконструкции появятся удобные парковочные карманы, современные остановки, обновят подземные инженерные сети и реконструируют 26 съездов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Яндекс.Метрика