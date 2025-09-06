Участники Дня ходьбы в Москве отметили значимость подобных мероприятий

В Москве сегодня проходит большой праздник – День ходьбы. Участники отмечают, что такие мероприятия помогают поддерживать здоровье и дарят заряд энергии. Некоторые из них привыкли проходить до 15 километров, поэтому трехкилометровый маршрут от Ростовской набережной до стадиона "Лужники" называют легкой разминкой.

Для всех участников подготовили комплекты с палками, футболкой, водой и рюкзаком. В акции приняли участие представители проекта "Московское долголетие". К празднику присоединились артисты и спортсмены. Среди них – Ольга Кабо, Екатерина Стриженова и Илья Авербух.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.