Новости

Новости

06 сентября, 14:15

Спорт

Участники Дня ходьбы в Москве отметили значимость подобных мероприятий

Участники Дня ходьбы в Москве отметили значимость подобных мероприятий

"Новости дня": москвичи вышли на День ходьбы

Более 500 спортсменов приняли участие в ВМХ-гонке в Москве

Для участников Дня ходьбы в Москве подготовили форму, палки и спортивное снаряжение

В Москве проходит ВМХ-гонка на велодроме "Марьинский"

"Новости дня": в Москве пройдет День скандинавской ходьбы

Центробанк выпустит монету в честь 150-летия тенниса в России

Лионель Месси сообщил о возможном уходе с чемпионата мира 2026 года

Команда телеканала "Москва Доверие" примет участие в Дня скандинавской ходьбы

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

В Москве сегодня проходит большой праздник – День ходьбы. Участники отмечают, что такие мероприятия помогают поддерживать здоровье и дарят заряд энергии. Некоторые из них привыкли проходить до 15 километров, поэтому трехкилометровый маршрут от Ростовской набережной до стадиона "Лужники" называют легкой разминкой.

Для всех участников подготовили комплекты с палками, футболкой, водой и рюкзаком. В акции приняли участие представители проекта "Московское долголетие". К празднику присоединились артисты и спортсмены. Среди них – Ольга Кабо, Екатерина Стриженова и Илья Авербух.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим Шаманин Лариса Соколова

