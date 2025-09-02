Форма поиска по сайту

02 сентября, 13:15

Жителей и гостей столицы пригласили на фестиваль городских видов спорта

Жителей и гостей столицы пригласили на фестиваль городских видов спорта. Принять участие может любой человек вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки.

На площадках можно сыграть в шашки, шахматы, настольный теннис и многие другие игры. Фестиваль проходит на Северном речном вокзале, парках "Фили", "Сосенки", "Печатники", а также в зоне отдыха "Тропарево".

