Жителей и гостей столицы пригласили на фестиваль городских видов спорта. Принять участие может любой человек вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки.

На площадках можно сыграть в шашки, шахматы, настольный теннис и многие другие игры. Фестиваль проходит на Северном речном вокзале, парках "Фили", "Сосенки", "Печатники", а также в зоне отдыха "Тропарево".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.