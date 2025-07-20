20 июля, 00:30Спорт
В Москве каскадеры шоу "Русский форсаж" установили пять мировых рекордов
В Москве на шоу "Русский форсаж" каскадеры установили сразу пять мировых рекордов. Среди них – прыжки сальто через автомобиль, движение машины на двух колесах с дрифтом другого авто вокруг нее, а также продолжительное нахождение гонщиков в огне.
Зрители смогли не только увидеть зрелищные трюки, но и познакомиться с техникой, используемой на шоу. Для всех желающих были организованы специальные зоны, где можно было рассмотреть автомобили и посидеть за рулем.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.