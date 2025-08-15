15 августа, 19:40События
Райдеры встретились на соревнованиях по агрессивным роликам на Grand Skate Tour 2025
Соревнования по агрессивным роликам прошли на Ходынском поле в рамках Grand Skate Tour 2025.
Райдеры смогли побороться за звание лучших и продемонстрировать захватывающие трюки на решающих заездах. А те, кто пока не уверен в своем мастерстве, могли отточить навыки на площадке с мастер-классами.
Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева не только пообщалась со спортсменами, но и сама решила встать на ролики и попробовать себя в этом виде спорта.