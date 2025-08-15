Райдеры встретились на соревнованиях по агрессивным роликам на Grand Skate Tour 2025

Соревнования по агрессивным роликам прошли на Ходынском поле в рамках Grand Skate Tour 2025.

Райдеры смогли побороться за звание лучших и продемонстрировать захватывающие трюки на решающих заездах. А те, кто пока не уверен в своем мастерстве, могли отточить навыки на площадке с мастер-классами.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева не только пообщалась со спортсменами, но и сама решила встать на ролики и попробовать себя в этом виде спорта.