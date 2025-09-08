Открылась выставка первых резидентов "Московских мастерских"

В столице открылась выставка первых резидентов проекта "Московские мастерские". Арт-пространство расположено в районном центре "Место встречи София". Зрители могут познакомиться с современным искусством, посетить специальные экскурсии, лекции искусствоведов и мастер-классы.

Как отметил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, в проекте участвовали 33 художника, отобранные из более чем 200 претендентов. В мастерских создано необходимое оборудование для работы с живописью, скульптурой и керамикой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.