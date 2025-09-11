Сергей Собянин: в День города работа метро и МЦК будет продлена

В День города в Москве продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В ночь с 13 на 14 сентября станции метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00. До этого времени продолжат курсировать 17 трамвайных маршрутов в разных районах столицы.

Кроме того, 18 регулярных ночных маршрутов будут работать в обычном режиме. Актуальное расписание можно найти на сайте московского транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.