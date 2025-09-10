В Москве выполнили 80% работ по капремонту крыш многоквартирных домов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты выполнили 80% работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По словам вице-мэра, в общей сложности будут приведены в порядок 679 кровель. Работы проводятся в рамках региональной программы капремонта.

"Из них 346 – плоские наплавляемые крыши и 333 – металлические скатные. В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам", – отметил Бирюков.

Больше всего крыш обновят в ЦАО, ВАО и САО. При этом капремонт плоских крыш можно осуществлять только при плюсовой температуре. Скатные металлические можно менять круглогодично.

Работы проводят в несколько этапов:



снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка;

если стяжка требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком;

укладывается сверху полимерно-битумный материал.

Столичные службы с мая по август подготовили 74 тысячи зданий к новому отопительному сезону. Как ранее рассказал Сергей Собянин, в рамках региональной программы капремонта были обновлены системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах. На ТЭЦ создали запасы резервного топлива.

