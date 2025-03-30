Невролог Гайфутдинов назвал продукты-провокаторы приступа мигрени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сыры твердых сортов, алкогольные напитки долгой выдержки и скисший виноград приводят к мигреням. Об этом рассказал Москве 24 врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.

По его словам, продуктами-провокаторами мигрени является пища, которая подвергается долгому брожению. В ходе процесса в ней образуется тирамин, который и приводит к головной боли.





Рустем Гайфутдинов врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Некоторые пациенты отмечают, что мигрень появляется после употребления шоколада. То есть он может быть одним из продуктов-провокаторов.

Также вызвать головную боль способен скисший виноград или другие ягоды, которые захотелось доесть.

Врач добавил, что не стоит забывать и о самом голоде, который также является фактором риска. Кроме того, головные часто возникают из-за психоэмоциональных переживаний, недосыпа и других видов стресса.

В группу риска входят женщины, у которых патология развивается в четыре раза чаще, чем у мужчин. Также большое значение имеет наследственность, добавил эксперт.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что головная боль может быть симптомом микроинсульта. Такое состояния часто возникает из-за аномалий сосудов, бляшек или высокого давления.





