Невролог Гайфутдинов назвал продукты-провокаторы приступа мигрени

30 марта, 08:30Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сыры твердых сортов, алкогольные напитки долгой выдержки и скисший виноград приводят к мигреням. Об этом рассказал Москве 24 врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.
По его словам, продуктами-провокаторами мигрени является пища, которая подвергается долгому брожению. В ходе процесса в ней образуется тирамин, который и приводит к головной боли.
Также вызвать головную боль способен скисший виноград или другие ягоды, которые захотелось доесть.
Врач добавил, что не стоит забывать и о самом голоде, который также является фактором риска. Кроме того, головные часто возникают из-за психоэмоциональных переживаний, недосыпа и других видов стресса.
В группу риска входят женщины, у которых патология развивается в четыре раза чаще, чем у мужчин. Также большое значение имеет наследственность, добавил эксперт.
Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что головная боль может быть симптомом микроинсульта. Такое состояния часто возникает из-за аномалий сосудов, бляшек или высокого давления.
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