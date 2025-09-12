Форма поиска по сайту

12 сентября, 07:45

Город

В проекте "Лето в Москве" приняли участие около 2 тысяч компаний

Проект "Лето в Москве" завершается и подводит итоги. В нем приняли участие почти 2 тысячи компаний, а посещаемость площадок выросла на 10–20%.

За три месяца в столице прошло более 86 тысяч культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, которые посетили почти 52 миллиона человек.

Число компаний-участников увеличилось на 73%, а экономический эффект для сферы общепита, культуры и досуга в мэрии оценивают в миллиарды рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

